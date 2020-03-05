بنس: خطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا مازال منخفضا

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(د ب أ

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن خطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا مازال منخفضا ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بها 100 حالة إصابة بالفيروس.

وفي إيجاز صحفي للبيت الأبيض مساء الأربعاء/الخميس ، أعرب بنس عن سعادته لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتخصيص 3ر8 مليار دولار للجهود المبذولة لمكافحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 415 عضوا مقابل رفض اثنين ، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ ، في عملية سريعة.

وكانت نيتا لوي رئيسة لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الأمريكي ، التي طرحت الإجراء على المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ، قالت إنه "لابد أن نسن هذا القانون سريعا، هناك أرواح على المحك".

وأبدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمهم لإنفاق مليارات الدولارات في إطار هذه الجهود.

ومن المتوقع أن يتم إصدار التشريع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتطوير أدوية وأمصال، بينما سيتم تخصيص 2ر2 مليار دولار للوقاية والاستعدادات والاستجابة.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لما سيقره الكونجرس باعتباره مناسبا أيا كان.

يشار إلى أن ترامب كلّف بنس الأسبوع الماضي بأن يكون مسؤولا عن ملف التعامل مع فيروس كورونا الذي أودى بحياة 11 شخصا حتى الآن في الولايات المتحدة.