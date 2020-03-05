قالت الدكتورة شيم حمزة، نائبة رئيس الحجر الصحي، إن فيروس «كورونا» من ضمن عائلة الفيروسات التي انطلقت في عام 2003، والتي كانت بدايتها فيروس «سارس»، الذي أصاب 8000 شخص توفي منهم 800، بنسبة 10%.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «مصر في القلب»، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المُذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن العالم استطاع التغلب على «سارس»، لكن عدد المصابين جراء فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 93 ألف شخص، منهم 80 ألفا داخل الصين، و13 ألفا في مختلف دول العالم، بينما الوفيات لا تتعدى 3200 شخص بنسبة 2.5%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بوفيات الأمراض الأخرى.

وأوضحت أن الأطفال لا يصابون بـ«كورونا»، و82% من حالات الإصابة لا تظهر عليها الأعراض، أو يظهر عليها أعراض طفيفة وتشفى منه تمامًا.