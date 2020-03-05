صبحي: فيروس كورونا لا يهدد النشاط الرياضي في مصر

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن فيروس كورونا غير متفشي في مصر ولا يوجد داع لإلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي محلي.

وأضاف صبحي في تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "حتى الآن لم نتخذ قرارات فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي في مصر لأن هذا الوباء غير متفشي في مصر ولا يوجد داعي لإلغاء أو تأجيل أي نشاط رياضي محلي، ونتابع مع وزارة الصحة المصرية تفاصيل رصد مستجدات ما يخص فيروس كورونا في مصر، الوضع مطمئن".

وتابع: "يتم التنسيق على أعلى مستوى من أجل ضمان وسلامة جميع بعثتنا الرياضية في كرة القدم وغيرها فيما يخص الطب الوقائي وسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا".

وواصل: "نتواصل مع وزراة الرياضة في تونس من أجل ضمان حضور الجمهور المصري لمباراة الزمالك والترجي ولا داعي للقلق لأن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك".

واستكمل: "أيضا نتابع عن كثب واهتمام موقف بعثات الأهلي في جنوب إفريقيا والمصري البورسعيدي في المغرب للاطمئنان على سلامتهم".

ويحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي غدًا، الجمعة، في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة بنتيجة 3 / 1.

كما يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر السبت المقبل في إياب دور ربع النهائي.

ويسعي الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على صن داونز بهدفين دون مقابل، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.