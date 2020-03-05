كلية عُمانية تعلق الدراسة أسبوعين بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا داخلها

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أعلنت "كلية الدراسات المصرفية والمالية" العمانية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة أسبوعين بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بها.

وقالت الكلية، عبر حسابها على موقع تويتر، إنه "تم اكتشاف حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في الكلية مساء أمس الأربعاء".

وأوضحت أنه "تقرر تعليق الدراسة وكافة الأنشطة والفعاليات لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم الخميس".

ولفتت إلى أنها ستتخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن الكلية هي مؤسسة تعليمية تتبع البنك المركزي العماني.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أمس الأول الثلاثاء تسجيل ست حالات إصابة جديدة بالمرض، ما رفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 12.