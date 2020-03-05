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تعتزم أوكرانيا طرح كمية من السندات طويلة المدى بعائد يبلغ 99ر9%، حيث من المقرر تنظيم مزايدة بيع السندات يوم 10 مارس الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه السندات تستحق السداد يوم 22 مايو 2024. ومن المقرر إعلان نتيجة المزايدة والتخصيص للمكتتبين يوم 11 مارس الحالي.

ولم يكشف البنك المركزي الأوكراني الذي يدير الطرح عن قيمته حتى الآن.

كانت أوكرانيا قد باعت في الشهر الماضي سندات خزانة بالعملة المحلية مدتها 84 يوما بقيمة 500 مليون هريفنا (20 مليون دولار)، على أن تستحق الاسترداد يوم 6 مايو المقبل.

وبلغ معدل التغطية 32ر2 مرة من قيمة الطرح، حيث وصلت القيمة الإجمالية للاكتتاب 1159 مليون هريفنا، في حين بلغ العائد على السندات 46ر9%.