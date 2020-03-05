هدى أمين

قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إنه لم يتأخر عند تبليغه وعمر كمال بحفل عيد الحب في إستاد القاهرة؛ عندما قيل لهم أن «الحفل لمصر».

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأربعاء، أنه لم يتم تبليغهم بعمل بروفات قبل الحفل بيوم، على عكس باقي المطربين، لافتًا إلى أن ذلك كان سيساعدهم في تدارك أزمة الغناء بمقطع «اشرب خمور وحشيش»، الذي تعهد بتغييره.

وأوضح أنه تم تغيير الجملة محل الخلاف، ووضع الأغنية المعدلة على فلاشا، لافتًا إلى أن الحفل كان يعتمد على تشغيل الأغاني بطريقة «بلاي باك».

وأضاف أن المسؤول عن تشغيل أغاني الحفل لم يكن يعلم بأن الأغنية القديمة والمعدلة في نفس الفلاشا وأذاع غير المعدلة.

وأشار إلى أن من يشاهد مقطع فيديو فقرته في الحفل سيرى أن حركات شفاهه لم تتماشى مع الأغنية، مضيفًا أنه حاول بعدها «الغلوشة» على هذا المقطع.

وكان المطربان الشعبيان حسن شاكوش وعمر كمال قد أعلنا اعتذراهما للشعب المصري ونقابة الموسيقيين عن المقطع المسىء فى أغنية «بنت الجيران» الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة ، والذي يتضمن مقطع «اشرب خمور وحشيش»، وأوضحا أنه تم تعديل نسخة الأغنية لتلائم الأسرة المصرية.

وأثارت «بنت الجيران» غضبًا واسعًا نظرًا لما تحويه من كلمات اعتبرها البعض منافية للأخلاق والذوق العام.

https://youtu.be/Hv4sOjBisQE