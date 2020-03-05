يواصل معرض "العلا.. واحة العجائب في الجزيرة العربية" فعالياته بمعهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي نُظّم بتعاون دولي بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد العالم العربي، وبدعم من الوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA).



ويشهد المعرض إقبالا كبيرا، حيث يهدف إلى تعريف الزوار بجمال العلا الطبيعي وتراثها الثقافي الغني من خلال استعراض مجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة والاستعانة بالوسائط المرئية المتعددة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للمصور العالمي الشهير بأن أرثوس-بيرتراند.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق السيد جاك لانغ، تمديد معرض العلا حتى 8 من شهر مارس الحالي، لما لاقه من أصداء رائعة لا سيما في أوساط الإعلام الفرنسي، وإعجاباً وإقبالاً مهمين، حيث جاء قرار التمديد ليتسنى لبقية المهتمين زيارته واكتشاف ثراء العلا الفريد من نوعه.



وأوضح مدير عام المعهد الدكتور معجب بن سعيد الزهراني، أن نجاح المعرض تأكَد من خلال الإقبال الكبير من قبل الجمهور الفرنسي بكل مكوناته، وهو ما حفز على تمديده حتى 8 مارس.



وأضاف مدير عام المعهد أن عدد الزوار تجاوز 100 ألف شخص، قبيل إغلاق المعرض بأسبوع، وهذا دليلٌ بالنسبة لنا على أنه من أهم المعارض التي أقيمت في المعهد وأكثرها جاذبيةً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.



من جانبها أشادت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي قوليه، بالعلاقات السعودية - الفرنسية التي أكدت أنها تشهد تطوراً مستمراً على جميع الأصعدة، خصوصاً على الصعيد الثقافي ومنها تطوير محافظة العلا.



ونوهت إلى دور المملكة العربية السعودية المهم في استقرار وأمن دول الخليج العربي والمنطقة بشكل عام، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي وما تملكه من مخزونات وقدرات كبيرة في الطاقة.