وزير التموين يعلن تسجيل أول 3 سلع كـ«مؤشرات جغرافية» للمنتجات المصرية

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية، حيث تم تسجيل أول 3 منتجات وهم التين والعنب وزيت الزيتون.

وتعني "تسجيل المؤشرات الجغرافية" على المنتج، أي طباعة نشأته الجغرافي الأصلية على السلعة سواء المحلية أو المُصدرة، فحين تصدر مصر سلعة إلى السعودية، وتعيد السعودية تصديرها إلى الكويت على سبيل المثال، فلابد من كتابة "صنع في مصر" أو "منشأ مصري" عليها.

ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.