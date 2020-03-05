طرح «بعد الخميس» آخر أفلام طلعت زكريا فى دور العرض بالإمارات

طرحت الجهة المنتجة للفيلم الكوميدى «بعد الخميس» آخر أفلام الفنان الراحل طلعت زكريا، بعدد من دور العرض فى دولة الإمارات، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم سوزان نجم الدين، ماهر صليبى، مازن الناطور، رنا الأبيض، عبدالله الجميرى، على التميمى، أوتار، وشيخة البحرينية.

وعلى هامش الحفل، أبدى عدد من أبطال العمل سعادتهم برؤية فيلم «بعد الخميس» النور، وانطلاق عروضه فى صالات السينما الخليجية والإماراتية.

وعبر الممثل السعودى عبدالله الجميرى، عن سعادته لكونه أحد نجوم العمل، الذى يجمع أسماء من عدة دول عربية، مبديا حزنه الشديد لفقدان الفنان المصرى طلعت زكريا، أحد أبطال الفيلم.

وتوقع «الجميرى» أن يحقق الفيلم نجاحا مبهرا؛ لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح ــ على حد قوله.

من جهته، عبر الفنان الإماراتى «منصور الفيلى»، عن إعجابه الشديد بالفيلم، معتبرا أنه يقدم للجمهور كوميديا مختلفة وجميلة، ستجعله من أبرز الأفلام الكوميدية التى تعرضها دور السينما الخليجية.

ويشارك فى بطولة الفيلم فنانون من عدة جنسيات عربية وتدور فكرته حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية بسبب والدهما الثرى، لكن الوالد يفارق الحياة تاركا ثروته لولديه، لتصبح سببا فى تحول كبير فى حياتهما.

يذكر أن الفيلم بطولة كل من طلعت زكريا وحسن عبدالفتاح من مصر إلى جانب عبدالله الجميرى، ومحمد هاشم، جعفر الغريب، نورا عصر، عبدالحميد العوام من السعودية، ومنصور الفيلى، بلال عبدالله، أحمد مال الله، وعلى التميمى من الإمارات، ومن لبنان داليدا خليل، والفنان محمود التركى من العراق.