ارتفاع الوفيات جراء الأمطار بالبرازيل إلى 27 شخصا

ارتفعت حالات الوفيات بعد انهيارات أرضية سببها هطول أمطار غزيرة في إقليم بيكسادا سانتيستا الساحلي بجنوب البرازيل إلى 27، وفقدان 43 آخرين، حسبما أعلنت السلطات في ساو باولو اليوم الخميس.

وذكرت هيئة الدفاع المدني الحكومية وإدارة مكافحة الحرائق أنه تم تدمير نحو 50 منزلا جراء انهيارات أرضية في بلدة جواروجا الساحلية، ما يعني أن عدد الوفيات والمفقودين لا يزال مرشحا للزيادة.

واضطر المئات إلى مغادرة منازلهم في المنطقة، ووزعت السلطات المحلية مواد إغاثة إنسانية بما في ذلك مراتب وبطاطين وأغذية ومياه نظيفة.

وتجاوز مقدار الأمطار التي هطلت في وقت متأخر من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء المقدار المتوقع لكامل شهر مارس.

وتعد الفترة من كانون أول/ ديسمبر وحتى نيسان/ أبريل هي الفترة الأكثر هطولا للأمطار في جنوب البرازيل. وتوفي العشرات من الأشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية منذ بداية العام.