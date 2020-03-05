وزير التجارة الأردني يزور سوريا «لتأكيد عمق العلاقات»

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أفادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية اليوم الخميس، بأن الوزير طارق الحموري زار سوريا "لتأكيد عمق العلاقات".

ووفقا لبيان للوزارة الأردنية، فإن الوزير عقد في دمشق اجتماعا ثنائيا مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل.

وأضاف البيان أن الجانين أكدا "على الرغبة المشتركة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب وأوسع، خدمة للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وأوضح أنه "تم التباحث في مستقبل العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها، لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك".

وتركزت المباحثات على "آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية".

وأضاف البيان أنه "تم وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية".