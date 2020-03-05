

هدى أمين

أكد جون طلعت، عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود دور مجتمعي خاص بالوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه طالب بدور توعوى للمؤسسات الدينية ضمن جهود مكافحة «كورونا» في مجلس النواب، مقترحًا بأن تتحظث خطبة الجمعة عن ترويج الشائعات والوقاية من الفيروس المستجد، وكذلك في قداسي الجمعة والأحد بالكنائس.

ولفت إلى أنه طالب بتخصيص حصة في جميع المدارس؛ يتم فيها شرح طرق الوقاية من مختلف الفيروسات، مؤكدًا أنه يثق في أن استجابة المصريين ستكون عالية وأنهم يحبون البلد ويخافون عليها، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن الكنائس تتخذ التدابير الوقائية اللازمة، مضيفًا أنها أصدرت بيانات عن المحافظة على الطقوس الدينية، بالإضافة إلى تمسكها بالتدابير الوقائية في نفس الوقت.

وكان جون طلعت، عضو مجلس النواب، طالب المؤسسات الدينية، وكذلك وزارة التربية والتعليم بالقيام بدور توعوى ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا، مثمنا الدور الهام الذى لعبته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2981 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 90 ألف إصابة.

https://youtu.be/3SeudtN3vjk