هدى أمين

قال رضا العربي، المسؤول عن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة؛ أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة لتدريب الشباب على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل كـ«السباكة والخياطة والكهرباء والتركيبات المنزلية».

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء أمس الأربعاء، أنه بدلًا من لجوء الشاب إلى «التوكتوك » كوسيلة للعمل، يتم تدريبه مجانًا على أن يكون صاحب مشروع لنيل حياة كريمة، موضحًا أن المبادرة متواجدة في 13 محافظة، وسيتم تغطية محافظات الجمهورية بالكامل.

وأشار إلى أن المبادرة توّفر مراكز تدريب متنقلة مفتوحة الباب لمن يرغب في الالتحاق بها، لافتًا إلى أنها تستهدف الـ143 قرية الموجودة في مصر.

وتابع أن مديريات القوى العاملة أنتجت حملة إعلامية؛ لتصل إلى كل المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان فيها عن توفير الدورات التدريبية، والمواعيد المحددة، بالإضافة إلى الشروط التي تم وضعها لتتم عملية التدريب بصورة منتظمة.

ودشنت وزارة القوى العاملة، مبادرة «مهنتك مستقبلك» من خلال مبادرة «حياة كريمة»، والتي أقامتها وزارة القوى العاملة، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتورة نيفين الجامع وزيرة الصناعة والتجارة.

https://youtu.be/fy8NApzfRaA