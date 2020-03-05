كوشنر: «صفقة القرن» لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

صهر الرئيس الأمريكى: خطتنا للسلام تهدف لوقف مساعدات بمليارات الدولارات للفلسطينيين ومنع إسرائيل من مواصلة الاستيطان

صرح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره، أمس الأول، بأن خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ «صفقة القرن» لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل للصراع، بل تهدف إلى وقف تدفق مساعدات دولية بمليارات الدولارات إلى الفلسطينيين ومنع إسرائيل من مواصلة التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية.

وقال كوشنر أمام لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى إن البيت الأبيض عرض خطته للسلام بين الفلسطينين وإسرائيل فى محاولة لتغيير الوضع الراهن وإيقاف العملية التى يستمر بها الفلسطينيون بتلقى مليارات الدولارات من دول العالم، ومنع إسرائيل من مواصلة التوسع الاستيطانى، دون أى تقدم نحو حل النزاع».

وأضاف كوشنر أن البيت الأبيض راض من الطريقة التى تقبل بها المجتمع الدولى الخطة، مشيرا إلى أنه «تلقى عددا من الرسائل الايجابية من عدد من الدول العربية»، وفقا لمحطة «آى 24» الإخبارية الإسرائيلية.

وتابع كوشنر أن الاتحاد الأوروبى لم ينجح فى تشكيل إجماع ضد الخطة وأن الفلسطينيين فشلوا فى دفع تحرك فى الأمم المتحدة ضد الخطة.

وعرض كوشنر أمام المشرعين الأمريكيين، شريحة استعرض خلالها اتجاهين لعملية السلام التى انطلقت فى التسعينيات وهما أن إسرائيل تتوسع بالمستوطنات حيث تضاعف المستوطنات ثلاث مرات، وفى المقابل الفلسطينيون أصبحوا مرتبطين تماما بالمساعدات الدولية والتى وصلت إلى 50 مليار دولار فى الأعوام الـ 25 الأخيرة.

وتابع أنه فى تلك الفترة أجريت عدة جولات لمفاوضات فاشلة وعدد من الحروب مع غزة، موضحا أن كل هذا يشدد الحاجة لإجراء تغيير على الوضع الراهن.

كما شدد كوشنر على أن «استمرار الصراع الإسرائيلى ــ الفلسطينى تستخدمه جهات متطرفة فى العالم العربى والإسلامى كحجة لاستمرار التطرف والإرهاب».

من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر أمس، منزل الأسير يزن مغامس فى بلدة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وجدران منزل الأسير وليد حناتشة فى حى الطيرة غربا، وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيرزيت بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزل مغامس، قبل هدمه، وتسويته بالأرض بجرافاتها العسكرية.

وأطلقت تلك القوات وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع فى محيط المكان، ما تسبب بحالات اختناق فى صفوف الفلسطينين فى منازلهم، كما عمدت على تخريب شبكات المياه.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حى الطيرة، وهدمت جدران منزل الأسير حناتشة بالمطارق الحديدية، وسط سماع دوى انفجارات فى محيط المكان.

وتجمهر عدد من جنود الاحتلال أمام البناية وأخذوا يلتقطون الصور التذكارية بعد عملية الهدم، فى مشهد استفزازى.

بدورها، قالت حركة «حماس» الفلسطينية إن سياسة هدم بيوت المقاومين التى يتبعها جيش الاحتلال أثبتت فشلها.

وصرح الناطق باسم الحركة حازم قاسم بأن «هدم جيش الاحتلال لمنازل الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة فى رام الله، فعل إرهابى وسلوك عصابات».

وأضاف قاسم: «سياسة هدم منازل المقاومين أثبت فشلها منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، واستمرار الاحتلال بها يؤكد عجزه فى مواجهة شعبنا».