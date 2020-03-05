لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة إصابة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 16 إصابة، بعدما كشف مستشفى رفيق الحريري الجامعي المخصص لاستقبال ومعالجة الإصابات بالفيروس اليوم الخميس عن إصابة جديدة.



وأشار تقرير طبي إلى أن حالة مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدات العزل.



وأغلقت المؤسسات التربوية أبوابها منذ 29 فبراير الماضي حتى 8 مارس الجاري، كإجراء احترازي منعا لانتشار كورونا.



وأصدر وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجّار، الأسبوع الماضي قرارا حظر بموجبه النقل جوا وبرا وبحرا، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا وهي الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.