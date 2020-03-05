إيمان محمود

عادت منذ قليل أغنية "عود البطل" لمغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، على القناة الخاصة بشاكوش عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد ساعات من حذفها.

وكان الفنان عمر كمال قد صرح لـ "الشروق" إن بلاغا كيديا وراء حذف أغنية "عود البطل" من القناة الخاصة بزميله حسن شاكوش على موقع "يوتيوب"، لتعطيل نجاح الأغنية بعد أن حققت 7 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، وهو أمر لم يحدث من قبل مع أي أغنية أخرى.

فيما صرح الفنان حلمي عبد الباقي عضو نقابة المهن الموسيقية إن النقابة ليس لها دخل بحذف أغنية "عود البطل" لمغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون الموضوع له علاقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحا أن النقابة إذا كانت تملك القدرة على حذف الأغاني عبر "يوتيوب"، كانت استطاعت حذف أغنية "بنت الجيران" التى تضمنت عبارة "اشرب خمور وحشيش" لكن ذلك لم يحدث.

وأكد إن النقابة مازالت ثابتة على قرارها تجاه أغاني المهرجانات، حتى يتم تصحيح الأوضاع وتقنين الكلمات المبتذلة، لافتا إلى أن النقابة لديها إصرار على إزالة كل ما يتعلق بالأغاني التى تحمل كلمات مبتذلة لا تليق بأخلاقيات الشعب المصري.

https://www.youtube.com/watch?v=DH6D7KwB_I8