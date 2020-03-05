إحالة 26 موظفا للتحقيق بمركزين في البحيرة لتقصيرهم فى العمل

أحال هشام آمنة محافظ البحيرة، 26 موظفا بمركزين للتحقيق لتقصيرهم فى العمل.

وأسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بمراكز (الدلنجات - كفر الدوار)، عن إحالة 26 من العاملين، وذلك من خلال المرور على عدد من المنشآت الصحية، حيث تم إحالة 23 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو صمادة بالدلنجات للتحقيق للغياب دون سند قانوني وترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

فيما أحال المحافظ، 3 موظفين بالوحدة الصحية بكفر الدوار للتحقيق لغيابهم دون إذن مسبق، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية، بجميع مدن ومراكز المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.