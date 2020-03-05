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انطلاق المهرجان الدولي لمسابقة الخيول العربية في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
غادة الدسونسي
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 6:18 م

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فعاليات المهرجان الدولي لمسابقة الخيول العربية الأصيلة، والذي يُقام للعام الثالث عشر على التوالي بمدينة كوم حمادة.

وتُعد البطولة من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط، وستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.

وأكد المحافظ، أن البحيرة تسعى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من كافة المقومات السياحية بها واستثمار مقوماتها المختلفة، خاصة أن المهرجان يلقى اهتماما دوليًا ويشارك فيه أكثر من 200 جواد عربي من دول مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت.

ويتضمن المهرجان عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول هولندا وبولندا وألمانيا وسوريا والأردن للتحكيم في مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم في مسابقة أدب الخيل.

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