بوتين وأردوغان يبحثان فى موسكو تهدئة التوترات فى إدلب

دمشق تعلن التصدى لعدوان إسرائيلى على ريف القنيطرة.. وتقرير: موسكو تعزز وجودها العسكرى فى سوريا

استضافت العاصمة الروسية موسكو، أمس، قمة روسية تركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب أردوغان، سعيا لتهدئة الأوضاع فى محافظة إدلب السورية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن روسيا تسارع الخطى لتعزيز قواتها فى سوريا عن طريق البحر والجو.

وبدأ الرئيس بوتين محادثات مع نظيره التركى فى الكرملين بتقديم تعازيه فى مقتل جنود أتراك فى محافظة إدلب السورية فى الآونة الأخيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بوتين إن الوضع فى إدلب أصبح متوترا جدا مما تطلب إجراء محادثات مباشرة بينهما، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأوضح بوتين أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع الجنود الأتراك، وأن الجيش السورى خلال هذه الفترة تكبد أيضا خسائر كبيرة.

وتابع أنه «بات من الضرورى مناقشة الوضع الراهن والعمل على عدم تكراره، لكى لا يلحق ضررا بالعلاقات الروسية التركية التى نثمنها عاليا».

وخاطب بوتين ضيفه أردوغان قائلا: «مثلما طلبتم نحن مستعدون لنبدأ بالحديث وجها لوجه ثم ينضم إلينا فيما بعد المسئولون فى الحكومتين الروسية والتركية».

من جانبه، أشار أردوغان إلى متانة العلاقات التركية ــ الروسية، مؤكدا أن العمل على تطوير هذه العلاقات يعد مسألة مهمة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الرحلات الجوية ومراقبة حركة السفن أن روسيا تسارع الخطى لتعزيز قواتها فى سوريا عن طريق البحر والجو قبل محادثات موسكو.

وكشف تحليل أجرته رويترز لبيانات الرحلات الجوية ومراقبة المراسلين للملاحة فى مضيق البوسفور فى شمال غرب تركيا أن روسيا بدأت فى زيادة الشحنات البحرية والجوية إلى سوريا فى 28 فبراير، أى بعد يوم من مقتل 34 جنديا تركيا فى ضربة جوية بسوريا.

وأثار هذا الحادث قلقا فى موسكو من احتمال أن تغلق تركيا مضيق البوسفور أمام السفن الحربية الروسية وتمنع طائرات النقل العسكرية الروسية من استخدام المجال الجوى التركى.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق. وقال مسئول تركى طلب عدم الكشف عن هويته إنه لا توجد خطة لإغلاق المضيق الذى سيجبر روسيا على سلك مسارات أطول إلى سوريا.

فى سياق متصل، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 15 مدنيا، بينهم طفلة، فضلا عن إصابة 18 شخصا بجروح فى غارات شنتها طائرات حربية روسية فى إدلب، مرجحا ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى فى حالات خطرة.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بتصدى الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبى الغربى، مشيرة إلى أن «الأهداف المعادية» كانت تستهدف أيضا وسط البلاد، من دون إضافة تفاصيل حول الأهداف.

اقرأ ص 6