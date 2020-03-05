عودة مدافع صن داونز قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

تلقى صن داونز الجنوب إفريقي، أخبار جيدة صباح اليوم، الخميس، قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

ووفقًا لموقع «kick off» الجنوب إفريقي، فإن أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق، قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزصا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.

ونقل الموقع تصريح للمدرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، حيث قال: «لقد تعافى أنيل من الإصابة، لدينا الآن ظهير الأيمن».

وكان نجكونجكا يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ غاب على إثرها عن مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي في القاهرة.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب لوكاس موريبي، ضمن منافسات الإياب لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب والتي استضافها ملعب ستاد القاهرة مساء السبت، الماضي، بنتيجة 2-0.