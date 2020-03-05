صحيفة إيطالية: انتهاء العلاقة الرومانسية بين برلسكوني وفرانسيسكا باسكال

(د ب أ)

ذكرت صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، الأربعاء، أن العلاقة الرومانسية التي دامت عقدا من الزمن بين رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني وفرانسيسكا باسكال /34 عاما/ قد انتهت.

وأفادت الصحيفة المملوكة لعائلة برلسكوني بأنه "ليست هناك علاقة رومانسية (بين برلسكوني وباسكال)"،وما يجمع بينهما "علاقة صداقة وعلاقة طيبة".

وتصدرت باسكال ، التي يقل عمرها بـ 49 عاما عن برلسكوني، عناوين الصحف في الآونة الأخيرة لتحدثها عن رأيها في قضايا لا ترتبط عادة برئيس الوزراء الأسبق ، بما في ذلك حقوق المثليين.

وواجه برلسكوني، الذي كان يواجه مزاعم فساد وفضائح جنسية خلال حياته السياسية، مؤخرا مشاكل صحية، وأجريت له عملية قلب مفتوح في عام 2016 ، وفي عام 2019 ، خضع لعملية جراحية مرتين لعلاج فتق إربي وانسداد الأمعاء.