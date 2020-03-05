مقتل 7 مسلحين تابعين لداعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

أعلن فيلق (شاهين 201) التابع للجيش الأفغاني مقتل 7 مسلحين تابعين لتنظيم داعش في غارة جوية شنتها الولايات المتحدة في إقليم كونار شرق أفغانستان.

وجاء في بيان للفيلق - نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس - أن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية على منطقة نور جول بالإقليم الأفغاني.. ولم يعلق مسلحو تنظيم داعش على الغارة الأمريكية حتى الآن.

وكان فيلق (شاهين 201) قد أعلن في وقت سابق استسلام ما لا يقل عن 30 مسلحا تابعا لداعش للقوات الأفغانية في إقليم كونار.

ويعد إقليم كونار من الأقاليم المضطربة في شرق أفغانستان؛ حيث ينشط مسلحو تنظيم داعش وغيره من الجماعات: كطالبان والقاعدة، في بعض مناطق الإقليم النائية.