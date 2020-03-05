أكد محسن ياجور، مهاجم نادي نهضة بركان المغرب، أنه كان قريبًا من الانضمام لقطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وقال ياجور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "كنت قريبًا من الانضمام للأهلي في موسم 2015-2016 بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون الانضمام للفريق ومن هذه العوامل الثورة التي حدثت في مصر، وأيضًا كان هناك عرض من قبل الزمالك في عام 2018-2017، ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وأضاف: "الأهلي والزمالك ناديان كبيران في الكرة الإفريقية، لكني أشجع نادي القرن وأحبه كثيرًا وأفضل الانضمام للأحمر والدفاع عنه".

وتابع: "شرف كبير لي أن أقترب من رقم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، في عدد الأهداف الإفريقية، وهذا فخر لي ولكل مغربي، وأنا على بعد 3 أهداف من تحطيم هذا الرقم".

وعن الثنائي المغربي في صفوف الزمالك، أوضح: "اللاعبان كبار، وكانو يحرزان الفارق مع الوداد، وبن شرقي لديه كاريزما رائعة وأسلوب مميز"

وعن رحيل أزارو للدوري السعودي، علق: "في بعض الأحيان رحيلي بعض اللاعبين عن أنديتهم يكون أفضل للطرفين من أجل عودة الثقة".

واختتم: "المصري قادر على تقديم مباراة قوية أمامنا في المغرب، والمباراة من الممكن أن تكون بدون جمهور".