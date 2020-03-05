 «الدراسات الدبلوماسية» وسفارة فرنسا بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي - بوابة الشروق
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«الدراسات الدبلوماسية» وسفارة فرنسا بالقاهرة يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي


نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 11:43 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 11:43 م

في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية - معهد الدراسات الدبلوماسية - والسفارة الفرنسية بالقاهرة - المعهد الفرنسي بمصر- على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي، قام السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، اليوم الخميس، بالتوقيع مع السيد جمال أوبيشو، مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة مدير المعهد الفرنسي، على مذكرة التفاهم السنوية للتعاون بين البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي لعام 2020.

هذا، وتهدف المذكرة إلى عقد دورات تدريبية لغوية متخصصة للملحقين الدبلوماسيين المصريين الجدد لتنمية مهاراتهم في التواصل باللغة الفرنسية في الموضوعات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية خارجية لهم في فرنسا، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية للإدارة بباريس؛ لإكسابهم المهارات الدبلوماسية العملية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي المشترك بين البلدين.

 


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