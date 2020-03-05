محافظ جنوب سيناء يدعم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة

رضا الحصرى

التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بفريق عمل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وحضور مدير عام المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، والكاتب الصحفي ضياء دندش المستشار الفني للمهرجان.

وحضر الاجتماع من قيادات محافظة جنوب سيناء، اللواء محمود السوليه رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومجموعة من رجال الاعمال بشرم الشيخ .

أكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للدورة الخامسة لإنجاح المهرجان لما له من وجود ارضية كبير له علي ارض الواقع وفي الشارع بمحافظة جنوب سيناء، ويعد هذا المهرجان من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، لتطوير الشكل الفني والثقافي للمحافظة.

ووجه المحافظ جميع قيادات المحافظة، بتقديم كافة التسهيلات و كامل الدعم للمهرجان، حتي يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الأربع دورات السابقة .

ووجهت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام المهرجان، الشكر لمحافظ جنوب سيناء ولكل قيادات المحافظة، على ما يقدموه من دعم للمهرجان بدورته الخامسة، خاصة أن المحافظة تعيش حالة حراك ثقافي فني، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتقديم دماء جديدة، ودعم الشباب وللفن، تأكيد على الوجه الثقافي بجانب الوجه السياحي لمدينة شرم الشيخ .

يشار أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من 1 إلى 7 أبريل عام 2020 ،وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.