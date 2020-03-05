 السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 148 شخصا - بوابة الشروق
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السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 148 شخصا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 8:31 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 8:31 م

أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 148 شخصا.

وأشارت السلطات الايطالية ، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3858 حالة مؤكدة.

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