السلطات الإيطالية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 148 شخصا

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أعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 148 شخصا.
وأشارت السلطات الايطالية ، في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس، إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 3858 حالة مؤكدة.