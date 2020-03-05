منظمة التعاون الإسلامي تشيد بإجراءات الصين في احتواء كورونا المستجد

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، بالإجراءات التي تتخذها الصين في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وحثت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الخميس، "جميع الدول الأعضاء على التزام الشفافية وإبداء المزيد من التعاون، ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومنع انتشاره".

وفي الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة "الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض".

كما أشادت المنظمة بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول، الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في مدينة ووهان الصينية خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى حوالي 70 دولة خارج الصين، وأسفر عن وفاة آلاف الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.