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أوصت وزارة الصحة الفلسطينية بوقف كل الفعاليات والندوات والمؤتمرات والأنشطة الاجتماعية والرياضية في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية لمدة 14 يوما.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي على خلفية الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق المحافظة.

وطالبت بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة 14 يوما.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأوضحت أنها "تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد دعت الوزارة المواطنين إلى "الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية".