دمشق تعلن التصدى لعدوان إسرائيلى على ريف القنيطرة

أعلنت وسائل الإعلام السورية الرسمية، أمس، تصدى الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبى الغربى.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبى الغربى»، مشيرة إلى أن «الأهداف المعادية» كانت تستهدف أيضا وسط البلاد، من دون إضافة تفاصيل حول الأهداف.

ونقلت سانا عن مصدر عسكرى سورى قوله: «رصدت وسائط دفاعنا الجوى حركة طيران حربى إسرائيلى، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى».

وأضاف المصدر: «على الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدى لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أى منها إلى مواقعنا المستهدفة».

وكثفت إسرائيل فى الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها فى سوريا، واستهدفت بشكل أساسى مواقع للجيش السورى وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبنانى.

وفى الأسبوع الأول من فبراير الماضى، قتل 12 مقاتلا من المجموعات الموالية لإيران فى قصف إسرائيلى استهدف مواقع قرب دمشق وفى جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وفى منتصف فبراير، أدت ضربات إسرائيلية إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السورى والحرس الثورى الإيرانى فى سوريا، بحسب المصدر نفسه.

وبعد أكثر من أسبوع، تسببت غارات شنتها إسرائيل على موقع لحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية قرب دمشق بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، وفق ما أفاد المرصد، بينهم عنصران أعلنت سرايا القدس مقتلهما.

وفى 27 فبراير الماضى، أصيب ثلاثة جنود سوريين على الأقل بصواريخ إسرائيلية فى محافظة القنيطرة، وفق ما أعلن الإعلام الرسمى، فيما تحدث المرصد السورى عن مقتل جندى سورى.

وتقول إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكرى فى سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى جماعة حزب الله اللبنانية.