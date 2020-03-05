شهدت فعاليات االمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة ، جلسة عصف ذهني بعنوان "الاستثمار في التواصل الثقافي "، جمعت ممثلين عن طلبة المدراس والجامعات بمسؤولي دوائر حكومية وخاصة وخبراء إعلام واتصال من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

وتحدث خلال الجلسة كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ،وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث ، وأدار الجلسة الإعلامي محمد الكعبي والإعلامي محمد المناعي.

وتناولت الجلسة التي تأتي في سياق تركيز المنتدى على أهمية الاتصال عبر الثقافة، آليات الاستثمار في المنجزات الثقافية لمخاطبة الجمهورين المحلي والعالمي وتعزيز مكانة دولة الإمارات وقيمها الاجتماعية على الساحة الدولية، وبحثت مجموعة من المقترحات التي يمكن تبنيها وتنفيذها على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأشار الشيخ فاهم القاسمي، إلى أن صورة العالم العربي في الرأي العام الدولي لا تزال دون طموحنا وأقل من مستوى منجزاتنا. وقال: "عند البحث على محرك جوجل عن معطيات حول العالم العربي، إما نجدها بسلبية أو منقوصة،ما يستوجب وضع خطط فعالة لتغييرها والاستفادة مما قدمته التكنولوجيا من وسائل اتصال سريعة لتقديم صورتنا بما يتلائم مع قيمنا وأخلاقنا".

من جانبه قال حسين المحمودي :" أنا متفائل بقدرة ثقافتنا على الوصول والتأثير في الرأي العام، أذا استطعنا استيعاب طبيعة الإعلام الجديد وتوظيف تقنياته وفق مناهج مدروسة ومدعومة بالمنجزات والمواقف والقيم الاجتماعية" .

وبدوره أوضح مروان السركال أن الاختلاف الذي شهدته ساحات الرأي العام ووسائل الإعلام يحتم على المؤسسات بذل جهود حقيقية لفهم التحولات التي شهدتها منظومة الاتصال العالمية، وأكد أن الاتصال بات يشكل عاملاً حاسماً في قدرة المؤسسات على تعزيز علاقتها بالجمهور وحماية أعمالها.

وبدوره أكد الإعلامي عمار التقي أهمية تنظيم جلسات العصف الذهني لكونها منصات لتبادل وجهات النظر ، وطرح الأفكار والمقترحات التي تعمل على الارتقاء بالفرد والمجتمع، وأشار إلى ضرورة مواكبة الإعلام الحديث لنشر الثقافة العربية.