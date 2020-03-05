رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تعزيز علاقاته مع إيطاليا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة وأزلية العلاقات بين السودان وإيطاليا، مشددا على حرص السودان على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الخميس، مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل، التي أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس السيادة من أجل وحدة السودان وتجاوز العقبات الموروثة من الماضي وتحقيق مستقبل زاهر للسودان.

وقالت المسئولة الإيطالية - في تصريح عقب اللقاء - إن المباحثات تناولت القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. مضيفة أن إيطاليا بلد شقيق للسودان ولديها رغبة في بناء مشروعات تنموية، وتبادل مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين، موضحة أن بلادها تؤيد أكثر من أي وقت مضي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت إيمانويلا إلى أن علاقة إيطاليا بالسودان ثابتة، لأننا نتشارك في التحديات العالمية الراهنة وسنكون أكثر ترابطا واعتمادا لجعل المستقبل أفضل للبلدين.. وقالت إن السودان بلد مهم على المستوى الإقليمي والقاري، ولإيطاليا بوجه خاص.