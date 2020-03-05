 فيديو.. بعد قرار السلطات السعودية بإغلاقه.. صحن الكعبة بلا مصلين أو معتمرين - بوابة الشروق
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فيديو.. بعد قرار السلطات السعودية بإغلاقه.. صحن الكعبة بلا مصلين أو معتمرين

هديل هلال
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 10:50 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 10:50 م

عرضت فضائية «يورو نيوز» مقطع فيديو يرصد صحن الكعبة بلا مصلين أو معتمرين؛ بعد قرار السلطات السعودية بإغلاقه طوال فترة تعليق العمرة؛ احترازًا من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الوكالة إلى «إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة»، موضحة أن «الصلاة ستكون داخل المسجد فقط».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 3012 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 96 ألف إصابة.


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