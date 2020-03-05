الادعاء التركي يطالب بالسجن المؤبد بحق 8 أشخاص متهمين باغتيال السفير الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن مدعين في أنقرة يطالبون بالسجن المؤبد بحق ثمانية متهمين على خلفية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا.

وقال التقرير إنه تم المطالبة بتوقيع عقوبات متعددة بالسجن المؤبد المشدد بحق 5 أشخاص "لمحاولة إسقاط الدستور" والقتل مع سبق الأصرار والترصد.

وبشكل منفصل، طالب أحد هيئة الإدعاء بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المشدد على الأشخاص الثلاثة الآخرين.

وتعد عقوبة السجن المؤبد المشدد هى العقوبة القصوى الممكنة في تركيا، بعدما ألغت عقوبة الإعدام في عام 2002.

وكان السفير الروسي أندريه كارلوف، قد اغتيل بالرصاص من جانب ضابط شرطة تركي خارج الخدمة في 19 ديسمبر عام 2016، في معرض بأنقرة.

وردد مطلق النار شعارات إسلامية وندد بالتدخل الروسي في الصراع السوري قبل أن أن يتم قتله من قبل الشرطة.

وبشكل مجمل، يحاكم في القضية 28 مشتبها بهم، من بينهم رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن. وتتم محاكمة تسعة مشتبه بهم، بينهم جولن، غيابيا.

وتوجه لائحة الاتهام لهؤلاء الاشخاص أيضا اتهامات بانتمائهم لمنظمة إرهابية من بين تهم أخرى، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وخلص لائحة الاتهام إلى أن جولن وشبكته، التي تلقي أنقرة باللائمة عليها في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، استهدفوا حسبما زُعم، الإضرار بعلاقات أنقرة مع موسكو.

وينفي جولن التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة.