إندونيسيا تمنع دخول القادمين من مناطق بـ3 دول بسبب فيروس كورونا

تعتزم إندونيسيا فرض قيود على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي القول، اليوم الخميس، إنه ابتداء من 8 مارس الجاري، لن تسمح إندونيسيا بدخول الأشخاص الذين زاروا مدن طهران وقم وجيلان في إيران، ومناطق لومبارديا وفينيتو وإيميليا روماجنا ومارشيه وبيدومنت في إيطاليا، ومدينتي دايجو وجيونجسانج في كوريا الجنوبية خلال الـ14 يوما الماضية.

وأضافت الوزيرة في جاكرتا أن المسافرين القادمين من البلاد الثلاثة ولكن من مناطق مختلفة، يجب أن يقدموا شهادة بشأن صحتهم لدى وصولهم المطار.

وكانت إندونيسيا، التي سجلت أول حالتي إصابة بالفيروس هذا الأسبوع، قد حظرت الرحلات المباشرة من البر الرئيسي الصيني وعلقت منح تأشيرات السفر للمواطنين الصينيين لدى الوصول.