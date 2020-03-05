الجيش الوطنى الليبى يعلن مقتل 35 مرتزقا سوريا فى طرابلس

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أنقرة تعتقل صحفيا كشف مقتل ضابط مخابرات تركى فى ليبيا.. وإيطاليا تحذر من نشاط «داعش» فى الجنوب الليب

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أمس، مقتل 35 إرهابيا سوريا من مرتزقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بخلاف الجرحى ومن سقطوا تحت الأنقاض، وذلك فى ضربة واحدة بمنطقة صلاح الدين فى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسمارى، فى مؤتمر صحفى، إن سيطرة الميليشيات فى العاصمة الليبية طرابلس مكنتهم من تهريب الأموال الليبية والذهاب إلى الخارج، فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب الليبى ماليا، بحسب موقع «ليبيا 24» الإخبارى.

وأضاف المسمارى، أن الجيش الليبى تمكن من إسقاط 6 طائرات بدون طيار «درونز» لقوات فايز السراج خلال الأيام الماضية، موضحا أن مدفعية السراج تهدد الأحياء الآمنة فى منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس.

كما ذكر المسمارى أن قوات الجيش الليبى وجهت ضربات استباقية للمجموعات المسلحة والميليشيات فى المنطقة الغربية، حيث تبين من خلال الرصد والمتابعة نيتها القيام بعمل ضد الجيش حول طرابلس.

وأوضح أن الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا فى جميع مناطق عمليات المنطقة الغربية، مؤكدا أن الميليشيات تجهز لهجوم كبير على قوات الجيش فى طرابلس وأن الجيش يقوم بضربات استباقية حتى لا تستفيد الجماعات المسلحة من الهدنة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أن العمليات العسكرية التى قام بها الجيش الليبى لا تُعد خرقا للهدنة بقدر ما تعد تثبيتا لها ولمنع المجموعات الإرهابية من استغلالها فى القيام بأعمال عدائية ضد المناطق الآهلة بالسكان والوحدات العسكرية الليبية.

وفى سياق متصل، قالت وسائل إعلام تركية إن قوات الأمن اعتقلت مدير الأخبار بموقع «أودا تى فى» التركى، باريش ترك أوغلو، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل فى ليبيا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عرضت محطة «أودا تى فى» تقريرا عن تشييع جنازة الضابط فى مقاطعة مانيسا الغربية، قائلة إن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسئولين رفيعى المستوى، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو، لفضحه هوية مسئول فى وكالة المخابرات، جدير بالذكر أن ترك أوغلو سبق أن اعتقل عام 2011 فى إطار قضية موقع «أودا تى فى»، حيث قضت المحكمة حينها بحبسه 19 شهرا.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير إيطالى أن ليبيا تعد من بين المخاطر الجيوسياسية لإيطاليا بحسب ملخص التقرير السنوى لأجهزة المخابرات.

وقال موقع «فورميكى» الإيطالى إن الإستراتيجية الإيطالية فى ليبيا ترتكز على إجراء شامل يهدف إلى حماية المصالح والترتيبات الوطنية الموجودة فى البلاد، لدعم مسيرة إيطاليا السياسية والدبلوماسية بهدف إعادة تشكيل شاملة للأزمة لمنع الهجمات الإرهابية والاستراتيجيات الإجرامية التى تستغل تدفقات الهجرة.

وأشار الموقع الإيطالى إلى تحذير المخابرات الإيطالية من بعض الآثار الجانبية للنزاع الليبى مثل تدفق المرتزقة الأجانب واستئناف تنظيم «داعش» الإرهابى لنشاطه واستعادة قدراته فى جنوب ليبيا.