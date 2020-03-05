السفير المصري: صحف جنوب إفريقيا توقعت خسارة الأهلي 2-1 في ملعب صن داونز

كشف شريف عيسي، السفير المصري في جنوب إفريقيا، حقيقة ما يثار في وسائل الإعلام قبل مواجهة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صن داونز، في الثالثة من عصر السبت المقبل، في مباراة العودة لدور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال عيسى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "صحف جنوب إفريقيا تتوقع نتيجة المباراة بخسارة الأهلي بهدفين مقابل هدف وتأهل الأحمر".

وتابع: "الأجواء المناخية معقولة ولا يوجد ارتفاع لدرجة الحرارة ومعدل الرطوبة معقول".

وأوضح: "أرضية الملعب جيدة جدًا لن تؤثر على الأداء الفني للفريقين، وموعد المباراة لن يؤثر على اللاعبين".

وأشار: "اتفقنا مع 3 اوتوبيسات صغيرة لنقل الجماهير لملعب المباراة (لوكاس موريبي)".

وكان الأهلي حقق الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، بهدفين دون رد، سجلهما التونسي علي معلول، ظهير ايسر الفريق.