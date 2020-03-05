تايلاند تنصح القادمين من الدول التي ظهر بها كورونا بعزل أنفسهم لأسبوعين

نصحت السلطات التايلاندية، المسافرين القادمين من الدول التي ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا، بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة العامة التايلاندية، في بيان لها اليوم الخميس، إن القادمين من المناطق التي ظهر بها الفيروس، عليهم عزل أنفسهم في أماكن إقامتهم أو في منازلهم، لمدة 14 يوما، وتجنب الذهاب إلى المناطق المزدحمة.

وإذا كان الخروج ضروريا بالنسبة للاشخاص الذين يخضعون للعزل الذاتي، فإن الوزارة توصي باستخدام أقنعة الوجه، وغسل أيديهم بانتظام، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

يشار إلى أن إدارة مكافحة الأمراض قد أدرجت كلا من الصين وهونج كونج وماكاو وتايوان وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وإيطاليا وإيران وفرنسا وألمانيا، على قائمة الدول المعرضة للخطر بسبب فيروس كورونا.