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إيطاليا ترجئ الاستفتاء على الدستور بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 7:09 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 7:09 م

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت إرجاء الاستفتاء على الدستور المقرر في 29 مارس الجاري، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

ويتعلق الاستفتاء بتقليص حجم البرلمان، بخفض مقترح في عدد أعضائه بحوالي الثلث.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "أدنكرونوس" بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الشؤون البرلمانية فيدريكو دينكا، إنه تم تأجيل الاستفتاء لصعوبة تنظيم حملة في ظل حالة الطوارئ الصحية الحالية.

ولم يقدم موعدا جديدا، قائلا إنه يجب أن يتم الإعلان عنه بحلول 23 مارس الجاري.


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