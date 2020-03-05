كورونا يزيد حالات الاضطرابات النفسية في هونج كونج

في الوقت الذي تحاول فيه هونج كونج الصينية، احتواء تفشي فيروس كورونا، فإن هناك مشكلة أخرى تواجهها وهي الارتفاع غير المسبوق في مستوى مشاكل الصحة النفسية، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من القلق المتزايد بشأن انتشار الفيروس، حسبما نشر موقع «the japan times».

ونقلت الجريدة عن أطباء، قولهم إن وباء "كورونا" COVID-19 جاء بعد شهور من الاحتجاجات الصاخبة المناهضة للحكومة، والتي أدت بالفعل إلى زيادة حادة في الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، كما ترتبط المخاوف بمشاعر سابقة للناس أثناء وباء السارس عام 2003، الذي أودى بحياة حوالي 300 شخص في المدينة.

وقالت كارول ليانج، المديرة التنفيذية في منظمة مايند هونج كونج الخيرية للصحة العقلية: "هونج كونج في وضع مختلف عن أي وقت آخر لعدة أسباب أدت لتغييرات كبيرة في روتين الناس اليومي، انتشار فيروس كورونا، وما شهدته الأشهر السابقة من الاضطرابات الاجتماعية، والذكريات السيئة للسارس تحاصر العقول".

ووجد استطلاع أجرته جامعة هونغ كونغ أن ثلث البالغين في المدينة، أبلغوا عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، ارتفاعًا من 2% في عام 2015، بينما أبلغ 11% عن اكتئابهم، ارتفاعًا من 2% عما كانت عليه في احتجاجات عام 2014.

وأرجع التقرير الأسباب التي أدت لهذه النتائج إلى عمل عشرات الآلاف في منازلهم، وأن كثيرا منهم محاصرين في شقق صغيرة، ويعتمد الناس على تخزين المواد الغذائية ومنتجات التنظيف الأساسية.

كما أن الأطفال ملتزمون بالجلوس في المنزل، والتعلم عبر الإنترنت، في حين أن العديد من العائلات، وخاصة الفقراء، غير قادرين على الحصول على ملابس واقية.

وقالت إليزا تشيونغ، عالمة نفسية إكلينيكية في الصليب الأحمر بهونغ كونج: "إن تدابير توفير المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات، تمثل عوامل للتغلب على القلق تجاه الاحتياجات اليومية لهم ولأطفالهم".

ويذكر أنه يوجد في هونج كونج حوالي 100 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة شخصين.

وقالت السلطات إن الخط الساخن للصحة النفسية، الذي افتتحته الحكومة في يناير، تلقى حوالي 25.000 مكالمة، في حين أن الجماعات التطوعية قد بدأت في العمل لمساعدة المحتاجين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للحجر الصحي في المنزل.

قال كرمان ليونج، الرئيس التنفيذي لمنظمة السامريتونز هونج كونج، وهي منظمة محلية غير حكومية للمساعدات: "نحاول التماسك كل يوم لمواجهة هذا الوقت الصعب، كما أننا تجري مكالمات لكبار السن والأشخاص المحتاجين والمراهقين للتخفيف عنهم".

وتأثر السكان ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص بسبب التباطؤ المتزايد في اقتصاد هونغ كونغ، الذي تضرر بالفعل من الاحتجاجات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت جمعية المجتمع المحلي، وهي منظمة محلية تعمل على التخفيف من حدة الفقر، إن 70% من الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل نفقات الأقنعة والمعقمات.

وتعهدت السلطات بتقديم المساعدات النقدية للمقيمين وإعفاءات ضريبية للشركات، وفي الأسبوع الماضي، كشف وزير المالية في المدينة عن تدابير لتخصيص "موارد كافية" للمساعدة في مشاكل الصحة النفسية.