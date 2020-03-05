 وزير الصحة بهولندا يعزو سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى تأخر اللجوء إلى الأطباء - بوابة الشروق
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وزير الصحة بهولندا يعزو سبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى تأخر اللجوء إلى الأطباء

د ب أ
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 9:44 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 9:44 م

أعلن وزير الصحة فى هولندا -اليوم الخميس- ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع الضعف ليصل إلى 82 حالة.

وقال برونو بريونز، اليوم، إن هناك 82 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، بينما كان عدد الحالات أمس الأربعاء 38 حالة فقط، وأرجع السبب وراء هذه الزيادة المفاجئة فى عدد الإصابات إلى تأخر الكثيرين من الأشخاص المصابين في اللجوء إلى الطبيب.

وأضاف أنه لاحاجة حاليا لاتخاذ إجراءات طوارئ، مشيرا إلى أن معظم المصابين يخضعون للرعاية بالحجر الصحي داخل منازلهم بعيدا عن أفراد أسرهم.


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