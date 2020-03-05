قرار وزاري بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة قرارًا وزاريًا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة لمدة عامين، في إطار إعادة هيكلة اللجان بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة كما وردت في رؤية مصر 2030.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن التشكيل الأخير للجان المجلس الأعلى للثقافة تضمن استحداث 7 لجان جديدة تحت مسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية، كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وبلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الأخير 24 لجنة، بينما يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضوًا تم مراعاة معايير الكفاءة والخبرة والالتزام في اختيارهم، كما روعي التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.

وقد تضمن القرار الوزاري تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي: أولًا لجان السياسات والتنمية الثقافية وتضم لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، حيث تم اختيار المستشارة تهاني الجبالي مقررًا والأعضاء هم أحمد زايد، أحمد بدوي، آمنة نصير، بثينة عبدالرؤوف، جمال الدهشان، زكي القاضي، سعد الدين الهلالي، عبدالوهاب جودة، محمد مدبولي، محمد الطيب، محمود حسين، مسعد محمد، هاني عزيز ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بمنصبه.

وتم اختيار الدكتور حسام لطفي مقررًا للجنة حماية الملكية الفكرية، وأعضاء اللجنة هم أحمد عامر، أيمن سعد، حسام الدين الصغير، حسن عبدالمنعم، خالد محمد، ريهام منصور، زياد كمال الطويل، عاكف محمد، عبدالرحمن حجازي، عمرو محمد، محمد إبراهيم، محمد رشاد، منى يحيى، ياسر محمود.

أما لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري تضم محمود أبو النصر مقررًا، وتضم اللجنة عضوية كل من أحمد الشريف، إيناس جلال الدين، رجاء الشيخ، السيد محمود، شريف علي، شيرين عبد الحافظ، علاء السيد، فينيس كامل، ماجد عياد، محمد علي، محمود عابدين، نادية إسكندر، نادية مكرم، هبة يوسف.

وضمت لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها صفوت صلاح الدين مقررًا، والأعضاء هم رشا بحبح، سعيد سالم، سوسن عبدالحميد، صديق عفيفي، طارق الطاهر، عاطف إبراهيم، عصام زناتي، عمرو مصطفى، ليلى لطفي، محمد المري، محمد عبدالدايم، نبيل محمود، رئيس جهاز التنظيم والإدارة عضوًا بمنصبه وكذلك عميد كلية التجارة جامعة القاهرة عضوًا بمنصبه.

أما لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية تم اختيار زياد عبد التواب مقررًا والأعضاء هم أسامة الجوهري، أسامة السيد، أشرف عبدالحفيظ، أمجد عبدالهادي، خالد لطفي، ريهام معوض، عبير فاروق، محمد عوض، محمد حجازي، نجوى الشناوي، هالة الحوهري، هيام الدسوقي، هيثم يونس، وليد السيد.

ولجنة التراث الثقافي غير المادي ضمت سميح شعلان مقررًا، والأعضاء هم أحمد بهي الدين، أحمد مرسي، أمين رسمي، حسن سرور، خالد أبوالليل، خطري عرابي، محمد غنيم، محمد أمين، محمد عبدالله، نجيب بهجت، نهلة عبدالله، بالإضافة إلى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عضوا بمنصبه، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عضوا بمنصبه ورئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عضوا بمنصبه.

وتم اختيار أحمد السيد مقررا للجنة الشباب والأعضاء هم حازم علاء الدين، حسين عبدالنبي، دينا حسين، رانيا زغلول، رشا صبحي، رضوى يسري، عمرو قابيل، محمد يحي، محمد مخيمر، مصطفي عباس، مصطفي عزالعرب، منى الحديدي، مؤمن ممدوح وهند عبدالحليم.

أما شعبة العلوم الاجتماعية تضم لجنة الإعلام والتي تشمل درية شرف الدين مقررًا، والأعضاء هم حنان يوسف، جمال الشاعر، هويدا مصطفي، انس الوجود رضوان، عمر بطيشة، مفيد فوزي، منى الحديدي، أسماء عرام، محمود نصار، حسن مكاوي، أشرف فواز، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين.

ولجنة الاقتصاد والعلوم السياسية وتضم محمد سلطان مقررًا، والأعضاء هم جمال زهران، سامي سالم، عادلة رجب، عبدالفتاح إسماعيل، عبدالهادي مقبل، عثمان أحمد عثمان، علا الخواجة، مالك عوني، محمد مرسي، محمد طايع، هدي عبدالرؤف، ياسمين فؤاد، وزير التخطيط، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

أما لجنة التاريخ والآثار وتضم جمال شقرة مقررًا والأعضاء هم أحمد البسيوني، أحمد رزق، أحمد الشلق، أحمد عبد الرازق، خلف الميري، عاصم الدسوقي، عاطف منصور، عبدالرحيم ريحان، علا العجيزي، لطيفة محمد سالم، ماري كبليان، ممدوح الدماطي وأمين عام المجلس الأعلى للآثار ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

ولجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان وتضم فتحي حسنين مقررًا، والأعضاء هم إبراهيم إلياس، أحمد السولية، أسامة المليجي، أمينة شفيق، الأنبا أرميا فهيم، بدر الطويل، جابر نصار، سمير مرقس، عادل خراشي، عبدالله المغازي، محمد عبدالصادق، هشام فهمي ونقيب المحامين، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ع م م