عالم فيروسات: لا يمكن التنبؤ بنهاية لـ«فيروس كورونا المستجد»

منار محمد:

قال الدكتور إسلام حسين، الخبير المتخصص في علم الفيروسات، والباحث السابق بقسم الهندسة البيولوجية في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT)، إن احتمالات وقوع طفرة جديدة في فيروس كورونا وعواقب ذلك على المستوى العالمي، قائم خاصة أن معدل التطور في الفيروسات عالي جدا؛ وكل خلية تتعرض للعدوى قد ينتج عنها ملايين الفيروسات، وكل فيروس جديد يمثل طفرة تعكس مدى التنوع الذي يمكن أن يحدث من خلال خلية واحدة؛ لكن تطور الطفرات ليس أمرًا سهلاً حيث أن احتمالات وقوعه ضعيفة جدا.

وأضاف خلال حواره مع مجلة "للعلم"، الطبعة العربية من مجلة "ساينتيفيك امريكان" وأحد إصدارات "سبرينجر نيتشر" والتي تعد شريكًا استراتيجيًّا لمبادرة بنك المعرفة المصري، أن فيروس كورونا المستجد (nCoV-2019) ينتمي إلى عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية التي اكتسبت اسمها من شكل البروتينات الخارجية المحيطة بالفيروس والتي تضم عائلة كبيرة منها ما يعدي الحيوانات؛ ومنها ما يعيش مع العائل الطبيعي؛ ومنها أعداد أخرى تكيفت مع الخفافيش وتتعايش معها دون أن تنقل لها أي أمراض"

وحول اكتفاء منظمة الصحة العالمية بوصف الفيروس باعتباره "فاشية" وعدم إعلانها عنه باعتباره "وباءًّ"، أوضح أن مصطلح الفاشية يشير إلى تواجد مصدر المرض في بؤرة رئيسية؛ بينما يشير مصطلح الوباء إلى انتشار محلي للفيروس لا يرتبط بالسفر وأن ينتشر المرض في دولتين أو أكثر علاوة على الدولة الرئيسية التي ينتشر بها المرض"، موضحا أنه "سيتم على الأغلب الإعلان عن الفيروس باعتباره وباء في ظل انتشاره في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا إضافة إلى الصين.

وأشار "حسين" إلى أنه خلال الـ20 عاما الماضية، كان لدينا أربعة انواع متوطنة من تلك الفيروسات لدى البشر؛ وجميعها لا تؤدي سوى إلى الإصابة بنزلات البرد؛ وتعود جميع تلك الأنواع إلى مرحلة ما قبل ظهور فيروس "سارس"؛ ففي عام 2002، تغيرت الصورة "المسالمة" لتلك الفيروسات حيث بدأت بعض عناصر تلك العائلة الفيروسية القفز من الحيوان إلى الإنسان؛ ما اثار مشكلات بدأت مع "سارس" ثم "ميرس".

وفسر عملية الانتقال تلك، قائلا: كانت بداية ظهور "سارس" مع الخفافيش، ثم انتقلت إلى عوائل وسيطة تشبه القطط يتم تناولها في الصين؛ أما "ميرس"، فلعبت الجمال دور العائل الوسيط؛ حيث ظهرت أول حالة للإصابة به في الأردن؛ وكان المصاب يقوم بتربية الجمال في بيت به نخيل يحمل عششا للخفافيش؛ ما أدى لانتقال الفيروس من الخفافيش إلى الجمال، ومنها إلى الإنسان؛ وكان مصدر الخطورة هنا الجمع بين الإنسان والحيوانات البرية في مكان واحد.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، قال "حسين"، إن المشتبه الرئيسي في نقل المرض هو حيوان آكل النمل؛ والتي تستخدم في الصين كجزء من وسائل العلاج الشعبي في حالات الأمراض الجلدية وامراض المفاصل؛ ويواجه هذا النوع من الحيوانات خطر الانقراض بصورة دفعت السلطات هناك إلى شن حملات لمطاردة من يتاجرون فيه؛ وتتغذى هذه الحيوانات على فضلات الخفافيش بصورة تجعلها عاملا لنقل المرض إلى الإنسان؛ حتى أن دراسات سابقة أجريت على فيروسي سارس و"ميرس" أظهرت وجود قواسم مشتركة في التركيب الجيني تقدر بـ50% بالنسبة لفيروس ميرس؛ فيما يتطابق تسلسل مجموع التركيب الجيني المأخوذ من مرضى "سارس" التسلسل الجيني للفيروس في الخفافيش بنسبة تقدر بـ96%.

وأضاف أن البلدان المقدمة تتبع إجراءات الأمان الحيوي القصوى والتي تساعد من يعملون بصناعات تربية الحيوانات لأهداف زراعية وغذائية في الحصول على إجراءات احترازية مشددة باعتبارهم الخط الأول فيما يتعلق باحتمالات التعرض لانتقال العدوى؛ كما يحصل العاملين بتلك الصناعات على تطعيمات خاصة بهم لتقليل احتمالات تعرضهم للعدوى.

وفيما يتعلق بإعلان منظمة الصحة العالمية عن أن هناك أكثر من 20 لقاحاً يجري العمل على تطويرها عالمياً، أشار إلى أنه على دراية بالفعل بأن هناك شركتان –على ألقل- تعملان على إنتاج لقاحين، مضيفا "لكن من المبكر الحديث عن ذلك؛ والأمر يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة لتأكيد مثل هذا الأمر.

وعناحتمالات إنتاج دواء، أوضح أنه لا يوجد علاج للمرض حتى الآن؛ وشركات تصنيع الدواء والتطعيمات ومضادات الفيروسات تهتم بالاستثمار في الدواء باعتباره صناعة؛ ومن المهم أن يكون هناك تدخل من جانب السلطات الصحية المحلية بما يضمن الإسراع في هذا المجال؛ والإعلان عن وجود عقاقير للمرض هو عبارة عن محاولات للاستفادة من أدوية أخرى كانت تستخدم لعلاج أمراض أخرى؛ مثل عقار الـ"كلوروكوين" والذي كان يستخدم في علاج الملاريا"؛ والأمر نفسه بالنسبة لعقار التاميفلو والذي نال شهرة واسعة في أثناء انفلونزا الخنازير"، مشددا على أن "البلدان الفقيرة تمتلك الأدوات التي تساعدها على التشخيص المعملي للحالات المشتبه في إصابتها.

وأشار إلى أن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح بفترة تتراوح بين 4 إلى 6 ايام؛ وقد تصل إلى 9 أيام، مرجعا زيادة احتمالات الوفاة من جراء الفيروس بالنسبة للمرضى بأمراض القلب والسكري إلى أن "الإصابة بالفيروس تزيد لدى من يعانون من مشكلات في الجهاز المناعي ومن يتعاطون أدوية الكورتيزون؛ كما أن حالات الوفاة بين المصابين بالفيروس من الرجال في الصين تزيد عن النساء بمقدار الضعف بسبب زيادة معدلات التدخين بين الرجال مقارنة بالنساء.

وفيما يتعلق باحتمالات وجود مؤامرة تربط بين انتشار الفيروس وما يعرف بـ"الحروب الناعمة"، يرى "حسين" أنه من الصعب جدا التعامل مع مثل هذه الأمور بنظرية المؤامرة، مشيرا إلى أن "فيروس سارس –على سبيل المثال- كلف الإنسانية مليارات الدولارات بسبب تأثيراته على الشحن والطيران وحركة النقل والسياحة وكافة النواحي الاقتصادية في العالم كله وليس مكانا محددا دون غيره"، مشددا على أن "كل ما يثار عن التجارب الأمريكية بشأن كورونا يدخل في إطار المساعي الأمريكية التي امتدت طوال السنوات الماضية بهدف مكافحة تلك العائلة الكبيرة من الفيروسات التاجية.

وشدد على أهمية دعوة كافة البلدان إلى تثقيف شعوبها وتكثيف رقابتها لاكتشاف كل حالة وعزلها وتقديم الرعاية لها، بما يضمن حماية كل فرد بحماية نفسه والآخرين من حوله من خلال الحرص على غسل اليدين بشكل منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، والمواظبة على تنظيف الأسطح بمحلول معقم، مثلاً منضدة المطبخ ومكاتب العمل؛ واستخدام المناديل في حالة العطس أو السعال.