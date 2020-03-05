والد الشهيد عمرو صلاح بعد إعدام عشماوي: بدأنا اليوم نتنفس

هدى أمين

أعرب المهندس صلاح عفيفي، والد شهيد عملية الواحات الرائد عمرو صلاح، عن سعادة كل أمهات وآباء وزوجات الشهداء بإعدام الأرهابي هشام عشماوي.

وقال أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الأربعاء، إنهم خلال العامين الماضيين كان الله وحده يعلم بمدى حالة الحزن التي كانوا يشعرون بها، مضيفًا: «بدأنا اليوم نتنفس، وسنرتاح أكثر عندما نقضي على كل الإرهابيين».

ووجه حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «يا سيادة الرئيس إنت وعدت ووفيت، وقولت مش هسيب حق ولادي وجبت حقهم».

واختتم حديثه مؤكدًا أن مصر قوية بشبابها وأبطالها من الشهداء، مستطردًا: «طول ما الريس موجود مصر ستبقى في أمان، وتحيا مصر».

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث باسم القوات المسلحة، قد أعلن عن تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، أمس الأربعاء، الذي أدين في قضايا إرهاب.

وكان عشماوي قد هرب إلى ليبيا بعد إدانته من قبل محاكم مصرية بأكثر من تهمة من بينها اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وسلمت قوات شرق ليبيا التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر عشماوي إلى الجيش المصري في مايو الماضي.

https://youtu.be/oDx3VTksuJ4