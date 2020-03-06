لافروف يعلن بنود الاتفاق الروسي - التركي حول الوضع في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن بلاده وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق الدولي " M4 " في سوريا.

وقال لافروف ، خلال مؤتمر صحفي ، عقب انتهاء مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الكرملين: "لقد اتفقت روسيا وتركيا أيضا على تسيير دوريات مشتركة على طول طريق " M4" في سوريا ابتداء من 15 مارس الجاري".

وأضاف: "تم التوصل كذلك إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف هذه الليلة"، معربا عن ثقته في أن الاتفاقات، التي تم التوصل إليها ،ستصبح أساسا لحل الوضع في إدلب.