محافظ أسيوط يكلف بوضع حلول لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنفلوط

يكلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ومدحت القاضي، رئيس مركز ومدينة منفلوط بوضع حل عاجل لمشكلة أحد المواطنين بمدينة منفلوط، بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة حي الصياد بمدينة منفلوط، وهو ما يؤثر على المنازل وقد يؤدي إلى كارثة حقيقية تودي بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

جاء ذلك، عقب تلقيه شكوى من محمد عبدالله سلطان، مدير عام بالمعاش ومقيم بمدينة منفلوط.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة منفلوط للنزول على أرض الواقع وفحص الشكوى ودراستها ووضع حل لها، والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن حفاظا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع المواطنين ومراعاة احتياجاتيهم وتلقى الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري والمرور المستمر على جميع القطاعات.

وعبر المواطن عن شكره وتقديره للمحافظ؛ ومتابعته المستمرة والميدانية لمراكز ومدن المحافظة، وتوجيهه بوضع حل للمشكلة التي تؤرق عدد كبير من المواطنين بمدينة منفلوط، مقدما الشكر والتقدير للمحافظة والقيادة السياسية على الجهود المبذولة في القطاعات الخدمية المختلفة.