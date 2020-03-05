تعرض شاب صيني (23 عاما) يدرس في مدينة لندن لاعتداء "شديد العنصرية"، في وقت تتزايد فيه الكراهية ضد ظهور أشخاص من شرق آسيا في المملكة المتحدة وحول العالم، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، بحسب شبكة «CNN» الأمريكية.

وحكى شاب يدعى جوناثان موك، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، بالتفصيل كيف تعرض لهجوم من قبل مجموعة من الناس في 24 فبراير الماضي بشارع أوكسفورد، وهو منطقة تسوق مزدحمة في وسط العاصمة البريطانية.

وكتب موك: "الرجل الذي حاول أن يركلني كان يقول في وجهي لا أريد فيروسك –كورونا- في بلدي، قبل أن يبرحني ضربا؛ ما أدى إلى انفجار وجهي بالدم خاصة من أنفي".

وأضاف موك، أن الأطباء أخبروه أن المهاجمين تركوه "بكسور قليلة" في وجهه وقد يحتاج إلى جراحة ترميمية.

وأكدت شرطة العاصمة لندن في بيان أنها تحقق في "الاعتداء المشدد بالعنصرية" على موك، مضيفة: "نواصل التحقيقات لتحديد المشتبه بهم، ومراجعة الفيديوهات المتاحة المتوفرة".

وقال موك، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لسوء المعاملة العنصرية في الأسابيع القليلة الماضية، وأكد تصميمه على إبراز قضية مهمة.

وكتب يقول: "لقد درست في لندن على مدار العامين الماضيين، فأنا أتعرض لأقوال عنصرية سواء بريئة أو خبيثة، ولأولئك الناس الذين قالوا لي إن لندن ليست عنصرية، فكروا مرة أخرى في هذه العبارة".

حالة موك هي واحدة من عدد من الحوادث التي وقعت في المملكة المتحدة خلال تفشي فيروس كورونا العالمي، وأثارت مجموعة التوعية بجرائم الكراهية "أوقفوا الكراهية في المملكة المتحدة" المخاوف مؤخرا.

وتلقت المنظمة مؤخرًا عددًا متزايدًا من المكالمات، عبر مناطق خط المساعدة لديها، من أشخاص يعانون من العنصرية والتمييز والاعتداء اللفظي، بسبب انتماءهم لدول شرق آسيا وخاصة الصين.

وقال موك في نهاية كلامه: "إذا وصلت إلى هنا، أشكرك كثيرًا على القراءة حتى نهاية هذا المنشور، أريد فقط أن أقول إنني آمل أن نتمكن جميعًا من العمل معًا للقضاء على العنصرية في هذا العالم -بغض النظر عمن ضده- وبناء مستقبل أفضل".