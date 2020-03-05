 تحت تهديد السلاح.. أب يعتدي جنسيا على ابنته في المحلة الكبرى - بوابة الشروق
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تحت تهديد السلاح.. أب يعتدي جنسيا على ابنته في المحلة الكبرى


نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 1:56 ص | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 1:56 ص

علاء شبل

شهدت منطقة الرجبي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى، واقعة اعتداء أب جنسيًا على نجلته وهتك عرضها تحت تهديد السلاح.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الحوا، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بورود بلاغ من والدة فتاة تدعى " أ. م " فى العشرينات من العمر، للرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة الكبرى، تتهم فيه زوجها ويدعى "م . ن" بالاعتداء الجنسي على نجلته وهتك عرضها.

وأكدت في البلاغ، أن الزوج اعتاد فعل ذلك وكان يعاشر نجلته معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري، وتم ضبط الزوج وإيداعه في ديوان عام قسم أول المحلة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه اعترف بقيامه باعتدائه الجنسي عدة مرات على نجلته.

كما تم نقل المجني عليها إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة للتحقيقات.


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