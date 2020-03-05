حبس تشكيل نسائي لاتهامه بسرقة المواطنين في الإسكندرية

عصام عامر:

قرر رئيس نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل مكون من 3 سيدات وشخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب جرائم سرقات المواطنين، بأسلوب النشل، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

جاء القرار عقب إلقاء ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم السرقات، بمديرية أمن الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، القبض على تشكيل مكون من 4 أشخاص بينهم 3 سيدات، تخصصن في إرتكاب جرائم سرقات المواطنين بأسلوب النشل.

وجاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، حول قيام المتهمين، لهم معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، تخصص نشاطه في إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل"، بإستخدام سيارة ملاكي، خاصة بالعاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وإستهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم، وقيامهم بإرتكاب 8 جرائم سرقات بذات الإسلوب، في نطاق دوائر أقسام شرطة أول المنتزه، العطارين، سيدى جابر، برج العرب، أول وثان الرمل.

وبإرشاد المتهمين، تم ضبط جميع المسروقات، وهي عبارة عن "7 هواتف محمولة، وجهاز تاب" لدى عميل لهم "سيئ النية، ومالك محل هواتف محمولة"، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبإرشاد المتهم الرابع تم ضبط السيارة الملاكي المستخدمة في تلك الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثانٍ الرمل، وتباشر النيابة العامة التحقيق.