 إزالة 278 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا - بوابة الشروق
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إزالة 278 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الخميس 5 مارس 2020 - 12:55 م | آخر تحديث : الخميس 5 مارس 2020 - 12:55 م

تمكنت حملة أمنية لشرطة المرافق العامة بالمنيا، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط وإزالة عدد 278 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد مدير شرطة المرافق العامة بالمنيا، بقيام حملة استهدفت الشوارع والميادين الرئيسية، ومناطق التجمعات السكانية، الكافيهات والمحلات التجارية، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور والأهالي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الطرق، وتم ضبط وازالة عدد 278 مخالفة مرافق عامة وإشغال طريق متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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