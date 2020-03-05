بسبب كورونا تأجيل بطولة كأس رويال للجولف

تقرر تأجيل بطولة كأس رويال للجولف 2020 لأجل غير مسمى بسب مخاوف من فيروس كورونا، علما بأن البطولة كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر بتايلاند.

وذكرت الجولة الآسيوية اليوم الخميس:" المخاوف الصحية المستمرة والنصائح من سلطات الصحة في تايلاند تعني أن الحدث الافتتاحي سيتم تأجيله لوقت لاحق".

وكان مقررا أن تقام الجولة الآسيوية للجولف، في البداية، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس في نادي الجائزة الكبرى بمقاطعة كانشانابوري، التي تبعد 150 كيلومترا عن بانكوك.

وكانت البطولة ستضم 150 لاعبا جولف من بينهم 90 من الجولة الآسيوية، و40 من تايلاند و20 آخرون مدعوين.

وقال شو مين ثانت مفوض الجولة الآسيوية ومدريها التنفيذي:" حتى هذا الأسبوع، المروج والرعاة، والجولة الآسيوية كانوا ملتزمين بإقامة الحدث في وقته المحدد، ولكن الوضع الحالي خرج عن سيطرتنا".

وألغيت العديد من الأحداث عبر العالم بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى الصيني ضمن سلسلة سباقات سيارات فورمولا-1، بينما ستقام المنافسات الرياضية في إيطاليا بدون حضور جماهير حتى مطلع أبريل المقبل.

وذكر فريق آستانا للدراجات، اليوم الخميس، أنه سينسحب من المنافسات حتى 20 من الشهر الجاري.

وقال ألكسندر فينوكوروف المدير العام:" مازال الموسم طويلا وهناك سباقات مهمة أخرى، لم يكن قرار سهلا، ولكن يجب أن نحمي عائلات الدراجين مثلما نحمي عائلاتنا في المنزل".

واتبع فريق آستانا نفس الطريق الذي اتخذه فريق إنيوس البريطاني، الذي ذكر أمس الأربعاء انه لن يشارك في أي منافسات حتى 23 مارس بسبب فيروس كورونا، والوفاة المفاجئة للمدير الرياضي نيكولاس بورتال.